Eleonora Giorgi e il tumore: "Mio nipote non si accorge che sono malata"

Eleonora Giorgi ha compiuto lo scorso 21 ottobre 71 anni. Una vita, la sua, tutt'altro che semplice: dai divorzi alla dipendenza dall'eroina, fino alla scoperta alcuni mesi fa di un tumore al pancreas. Oggi assieme ai figli Andrea e Paolo, è ospite a Verissimo.

Eleonora Giorgi chi è

Ma la vita di Eleonora Giorgi è fatta anche di tanto cinema. Attrice e regista, negli anni '70 è stata un sex-symbol italiano, mentre nel 1982 ha vinto il David di Donatello per il film “Borotalco” di Carlo Verdone. Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre 1953. L'attrice e regista è diventata celebre negli anni '80 grazie alle sue interpretazioni in pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ha recitato in oltre quaranta film. Nel corso della sua storia professionale ha avuto l'opportunità di collaborare con alcuni dei più grandi personaggi del cinema italiano. Da Fellini ad Argento e Lanfranchi, oltre a Mandredi e Verdone. Ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Il suo primo film da attrice protagonista è stato “Storia di una monaca di Clausura”, dopo essere apparsa nel film “Roma”, poi si è dedicata eminentemente a diverse commedie italiane di genere. Ma, tra le sue pellicole, si trovano anche dei film drammatici importanti.

La carriera

Tuttavia, non si è dedicata soltanto al mondo del cinema e vanta anche un’importante carriera teatrale da attrice e regista. Nel 2003, si è dedicata anche alla regia di un film, ovvero “Uomini & Donne, amori & bugie” del 2003, con Ornella Muti, Giorgia Gianetiempo, Paolo Giommarelli, Massimo Corvo, Remo Foglino, Bianca Galvan, Hanja Kochansky, Chiara Mastalli, Riccardo Parisio Perrotti e Michele Riondino.

I figli

Eleonora Giorgi ha due figli: uno nato dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, Andrea, classe 1980, e l’altro, Paolo, nato nel 1991 e avuto durante la relazione con l’attore Massimo Ciavarro.

Quando Rizzoli viene coinvolto nelle indagini sulla loggia P2, inevitabilmente anche Eleonora ne subisce le conseguenze. L’attrice inizia ad essere meno attiva nel mondo dello spettacolo e a distanza di anni ha più volte confidato pubblicamente di aver ottenuto sempre offerte che non fossero per ruoli di rilievo, ma sempre più secondari e meno impegnati.

La dipendenza

In un’intervista del 2016 a Domenica In ha dichiarato di aver passato un lungo periodo di dipendenze dall’eroina, a partire dal 1974, anno della morte di quello che allora era il suo fidanzato: il giovane attore Edoardo Momo. È riuscita ad allontanarsi da questo momento buio della sua vita grazie soprattutto al sostegno del marito Angelo Rizzoli.

Andrea Rizzoli chi è

Il figlio maggiore di Eleonora Giorgi è Andrea Rizzoli, nato nel 1980. Il nome “Andrea” è un omaggio al nonno, scelto quando l’attrice sposò Angelo Rizzoli nel 1979. Andrea Rizzoli ha sposato Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, nel pittoresco borgo umbro di Montignano. Tuttavia, la loro separazione è arrivata poco dopo la luna di miele.“Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto; per questo, l’idea di infliggergli un duro colpo era ancora più doloroso”.

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, era salito per la seconda volta all’altare per sposare la make-up artist Serena Meriggioli, la seconda consorte: e il lieto evento, celebrato lo scorso maggio, aveva suscitato molta commozione dato che ad accompagnare in chiesa l’uomo c’era proprio la madre, ad appena un mese di distanza dall’intervento a cui si era sottoposta per il cancro al pancreas. Andrea lacora nel mondo dello show business ma solo nel ‘dietro le quinte’, si è affermato come produttore cinematografico, proprio come l’illustre genitore venuto a mancare nel 2013 all’età di 70 anni a Roma per via di un aggravamento del suo quadro clinico.

Paolo Ciavarro chi è

Paolo Ciavarro classe '91 inizia la sua carriera in tv nel 2013 partecipando alla 2° edizione di Pechino Express insieme a suo padre Massimo,: i due si classificano al quinto posto. Dal 2016 entra a far parte del cast del programma tv di Canale 5 Forum e del suo spin-off pomeridiano su Rete 4 Lo sportello di Forum, entrambi condotti da Barbara Palombelli. L’impegno con Forum continua tuttora. Nel 2020 partecipa alla 4° edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini, dove conosce l'influencer Clizia Incorvaia con la quale si fidanza in tv e continua la storia una volta usciti. La coppia che ha avuto il primo figlio nel 2022 (Gabriele) si è sposata il 12 luglio del 2024.

La malattia

«Stiamo lottando con tutte le forze», aveva detto Giorgi a Verissimo raccontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Le cure, aveva detto l'attrice 70enne, hanno funzionato parzialmente nell'ultimo ciclo di terapie. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle "sorpresine", per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente».

Nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair l'attrice si mostra sorridente e con i capelli rasati: «Ora sono libera» spiega «perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà. C’è un tempo per ogni cosa nella vita: oggi è finalmente arrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda". E poi rivela: «Se sopravviverò, non posso dire se guarirò ma se comunque le cose si metteranno un po’ meglio, io alla vita di prima non voglio tornare. Voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l’amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare la Giorgi. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino».

Il rapporto con il nipote

Come spiegare però al nipote la malattia? «Questo davvero non lo so. Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo».

Come sta?

L'attrice ha inoltre cercato di trasformare la difficoltà in occasione per recuprare il tempo perduto. «E quando ti succede mai di ritrovarti al centro dell’amore della tua famiglia a 70 anni? - l'intervista dell'attric e a Vanity è un pugno allo stomaco - Io non voglio tornare alla Giorgi di prima. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto. Certo, la notte, quando sono da sola, è più difficile. Mi viene da piangere perché tutti i ricordi mi assalgono. I miei figli da piccoli, i miei genitori, tutto il dolore che ho provato per l’allontanamento dal cinema. Poi però passa, arriva l’alba e io so che c’è un altro giorno da vivere, un altro giorno per amare. Ho appena fatto una chemio davvero tosta. Però oggi sto bene e sono qui con voi».

La reazione

E conclude: «Se c’è una cosa che questo tumore mi ha insegnato è che la vita è una cosa magica che non va sprecata. Quindi, esci dalla tua zona di comfort, rischia, muoviti. Non importa mai quanto tempo hai a disposizione ma come scegli di viverlo. La bontà, invece, riguarda la capacità di essere felici di quello che si ha. Non serve provare invidia» e «provate a vivere il tempo che resta con bontà. Solo così il tempo che resta diventerà vita. Vita vera». «Le metastasi si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all'estero, in America - ha raccontato l'attrice - A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L'alternativa è talmente folle, l'abbiamo saputo due giorni fa Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene, saluto tutti... Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore», aggiunge.

Dove vive

Al momento vive a Roma dove è tornata ad abitare nel 2021 per stare vicino al figlio Paolo che ha avuto un figlio dall’ex gieffina Clizia Incorvaia. La sua famiglia, naturalmente, le è accanto e la sostiene in questo difficile momento.