Elisa a Lipari in barca, i fan le cantano Gli ostacoli del cuore

Isole Eolie - Non capita tutti i giorni di trovarsi al centro di una festa improvvisata in mezzo al mare, soprattutto se la protagonista è la tua cantante preferita. È proprio quello che è successo al largo di Lipari, dove Elisa ha regalato uno spettacolo inaspettato ai fortunati presenti. La cantante, in vacanza sull’isola per partecipare all’Eolie Music Fest insieme a Diodato, si stava godendo una giornata di relax in barca con gli amici, quando un’altra imbarcazione ha iniziato a diffondere a tutto volume il remix di “Gli ostacoli del cuore”. Elisa, riconoscendo la sua canzone, ha iniziato a ballare e cantare con entusiasmo, trasformando l’incontro casuale in una festa improvvisata. Il dj, accortosi della presenza della cantante, ha continuato a suonare il remix, che – come si vede – è stato molto apprezzato da Elisa. La scena è stata immortalata in un video che ha fatto il giro dei social, diventando virale in poche ore.