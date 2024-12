Eminem, morta la mamma Debbie Nelson

Debbie Nelson, la mamma di Eminem, è morta lunedì notte a seguito di una battaglia contro un cancro ai polmoni: la malattia era ormai in stadio avanzato. Il tumore gli era stato diagnostico a settembre. La donna aveva 69 anni.

La relazione di Eminem con sua madre è stata notoriamente un'altalena di "odio e amore". All'inizio della sua carriera, l'accusò pubblicamente di essere negligente e violenta, spesso raccontando molto in brani duri come "Cleanin' Out My Closet". Debbie lo ha citato in giudizio per diffamazione nel 1999, mettendo ulteriormente a dura prova il loro legame, e ha anche scritto un libro di memorie rivelatore del 2007, "My Son Marshall, My Son Eminem".