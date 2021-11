Federica Panicucci annuncia le nozze: “Nel 2022 sposerò Marco Bacini.

Fiori d’arancio in vista per la conduttrice di Mattino 5, legata da cinque anni all’imprenditore Marco Bacini

Federica Panicucci è pronta a sposare Marco Bacini. I due dovevano convolare a nozze già un paio d’anni fa ma la pandemia da Coronavirus ha fatto saltare ogni piano. La presentatrice di Mattino 5 ha confermato che il matrimonio ci sarà in futuro, molto probabilmente nel 2022, quando – secondo gli esperti – il Covid 19 sparirà del tutto in Italia e nel resto del mondo.

“Ci siamo detti: “Se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022 o di 22”, ha spiegato Federica Panicucci a Verissimo a Silvia Toffanin. Il 22 è un numero significativo e speciale per la coppia che però non ha ancora ufficializzato la data del grande evento. Stando ad alcuni amici consultati dal settimanale Nuovo, però, si starebbe valutando un giorno particolare, quello del 22 novembre 2022.

Il 22 novembre è il giorno del compleanno di Marco Bacini e il prossimo anno l’imprenditore compirà 47 anni. Cosa c’è di meglio che festeggiare con un bel party di nozze? Il luogo dell’evento? C’è chi ha parlato di Puglia, a Fasano di Savelletri, e chi invece ha tirato in ballo Forte dei Marmi. Al momento è tutto work in progress: quel che è certo è che Bacini e la Panicucci diventeranno presto marito e moglie.

I due sono innamorati pazzi e vogliono suggellare la loro unione con il sacramento del matrimonio. Per Federica Panicucci si tratta delle seconde nozze dopo quelle con il deejay Mario Fargetta, durate dal 2006 al 2015. Nove anni di matrimonio ma in tutto un ventennio d’amore.

Insieme da 5 anni, Federica Panicucci e Marco Bacini sono il ritratto della felicità. Sempre sorridenti, felici e affiatati, sui social regalano scorci sul loro amore tra foto di coppia e dediche romantiche. "Tu sei il mio posto nel mondo" ha scritto la conduttrice in occasione del compleanno del suo compagno, e con lui progetta un futuro radioso.

In Marco, Federica ha trovato l'altra metà della mela. Con lui si sente libera di essere se stessa e ha imparato a ridere dei propri difetti. "Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo", ha raccontato la conduttrice. Presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente nel 2022 e lei già vola con la fantasia: "Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi" confida.

Nel 2006 la Panicucci aveva sposato dopo 9 anni di fidanzamento il dj Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 è arrivata la separazione e un anno dopo un nuovo inizio insieme a Bacini. "Mi sento una donna cresciuta rispetto a prima" ha raccontato lei. La vita accanto all'imprenditore milanese è una festa continua da condividere con i follower. Sul suo profilo social non mancano gli scatti di coppia, sempre illuminati da sorrisi radiosi. Del resto, è lei stessa a spiegarlo: "Insieme è più bello".