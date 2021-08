Federica Pellegrini, il fidanzato posta il primo selfie di coppia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono andati a convivere: l’allenatore rompe il silenzio sul loro amore pubblicando il post di auguri su Instagram per il compleanno della Campionessa, il primo della coppia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo allenatore, sono una coppia: arriva il selfie di compleanno e gli auguri pubblici. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo il riposo post-gara dopo aver preso parte alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo essere usciti allo scoperto come coppia, l’allenatore e la nuotatrice non hanno più paura di mostrarsi insieme e nelle ultime ore sono emerse interessanti notizie su di loro.



Sono ormai una coppia ufficiale, la campionessa Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta, che da giorni non nascondono più il loro amore. E ora arriva anche il post di auguri su Instagram da parte di Matteo per i 33 anni della fidanzata. E' il primo selfie di coppia, dove Matteo e Federica si mostrano felici e sorridenti mentre mangiano sushi ancora a Tokyo per festeggiare il compleanno.

Un gesto inaspettato da parte dell'allenatore Matteo Giunta che posta per la prima volta una foto con la fidanzata Federica Pellegrini. «Ormai ti stai lasciando andare» replica la nuotatrice in un commento, facendo intendere che il loro amore ormai è sdoganato a tutti gli effetti, anche social.

Un compleanno del tutto diverso dagli altri, dove la coppia ha potuto finalmente lasciarsi andare e non essere legata soltanto ai ruoli sportivi ricoperti, come ha dichiarato Federica Pellegrini alle Olimpiadi: «E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale. Spero lo sia anche nel futuro».