Festival di Sanremo, stasera super ospite Roberto Benigni

Sanremo - Carlo Conti annuncia un super ospite a sorpresa, Roberto Benigni, che aprirà il Festival, stasera. «Verrà a fare un saluto con la sua allegria, il suo entusiasmo e la sua energia. E farà un annuncio. Lo avevo invitato sempre nei precedenti tre Festival, ma non lo ho mai avuto con me. Per me si realizza un sogno».