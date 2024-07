Fiorello commosso per l’esibizione di sua figlia al pianoforte

Taormina - Dopo la commozione di Fiorello durante il ballo alla festa dei suoi 18 anni, per lo showman c'è stato un altro momento emozionante condiviso con la figlia. Il conduttore, infatti, ha presentato il debutto di Angelica al pianoforte sul palco del Teatro Antico di Taormina. Alla fine dell'esibizione, il co-conduttore della serata ha sottolineato come Angelica, dopo l'esibizione, abbia cercato immediatamente lo sguardo del padre.

Poco prima che Angelica iniziasse a suonare, Fiorello ha raccontato un retroscena dell'esibizione. "Avevo detto a mia figlia ‘perché non suoni il pianoforte?' e lei aveva risposto ‘va bene, però oggi pomeriggio vengo a provare'. Solo che poi non è riuscita a provare – spiega lo showman – Però, siamo tra amici, io ho gli spartiti. Puoi farlo un minutino?". Durante la performance Fiorello – visibilmente emozionato e orgoglioso – è rimasto al fianco della ragazza, improvvisando qualche mossa di ballo e provando a tenere il tempo come un direttore d'orchestra.

La performance musicale è stata seguita da un coro di applausi e il co-conduttore della serata non ha potuto fare a meno di sottolineare un dettaglio, commentando: "Il primo sguardo è stato per il papà". Angelica, infatti, alla fine dell'esibizione si è subito rivolta verso Fiorello, che ha ricambiato il suo sguardo con occhi pieni di ammirazione e un enorme sorriso sul volto. I video della performance hanno raccolto un grande numero di visualizzazioni su TikTok, diventando virali. Nei commenti ai filmati, però, gli utenti si dividono tra chi si complimenta con Angelica e chi la critica, accusandola di aver potuto suonare solo perché "figlia di": "Se non fosse stata la figlia di Fiorello l’avrebbero fatta esibire?".