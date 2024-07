Fiorello: "Sangiuliano ha scambiato l'Etna con il Monte Bianco"

Taormina - Fiorello è in pausa dalla tv, ufficialmente in vacanza, contratto solo con il suo divano, ma ieri sera ha accettato di partecipare a una serata di beneficenza a Taormina organizzata dal reparto di cardiologia pediatrica del San Vincenzo e dal Comune al Teatro Antico.

Qui lo showman siciliano scatenato ha scherzato su tutti a partire dal Ministro Sangiuliano: “Sicilia è cultura! Solo cultura! Talmente tanta cultura che il ministro Sangiuliano è venuto qua! E il ministro Sangiuliano quando è stato qua, è venuta qua, ha guardato l'Etna e ha detto: "non pensavo che il Monte Bianco fosse così". Perché lui si confonde”. Non è la prima volta che Fiorello scherza sul ministro della Cultura. Fiorello ha scatenato la sua verve ironica anche su altri bersagli e in particolare sul sindaco della città, Cateno De Luca: “Mia nonna si chiama Catena, mia sorella si chiama Catena, siamo una famiglia di catene. Ma lui è un uomo riflessivo, quasi zen, oserei definirlo il Dalai Lama dei sindaci”. Poi l’umorismo si è concentrato sulle questioni pratiche della città: i rifiuti e il parcheggio. “Ho visto l’insediamento – ha detto rivolto al sindaco – giravi con i sacchi dell’immondizia, una signora aveva messo l’umido nell’indifferenziata arrivava lui e e diceva ‘ma chi stai facennu?’”. Per quel che riguarda il ritorno in tv di Fiorello non ci sono certezze. Di sicuro non ripartirà Viva Rai 2! a settembre, sostituito dal programma Binario Due dopo la decisione dello showman di non proseguire con il fortunato format