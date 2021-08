Gerry Scotti è tornato in vacanza a Scicli

Scicli - Gerry Scotti è in vacanza a Scicli. E' tornato dopo due anni nella città che lo ha ospitato nel luglio 2019 e oggi è stato avvistato in un supermercato del modicano. Il prossimo 7 agosto il conduttore televisivo Mediaset compirà 65 anni (Virginio Scotti è nato a Miradolo Terme il 7 agosto del 1956) ed è probabile che spegnerà le 65 candeline in Sicilia, terra che ama e che ha decantato nel corso delle sue trasmissioni, ricordando sempre la vacanza a Scicli di due anni fa.