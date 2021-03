Giulia Salemi incinta? Il dubbio c’è dopo quel gesto di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo una storia d’amore meravigliosa tutti quelli che hanno seguito il Grande Fratello, hanno imparato a conoscerli, qualcuno ad odiarli e altri continuano a seguire la loro storia d’amore anche fuori dal fortunato reality. Nonostante ci siano tanti scettici, loro stanno rispondendo con un feeling incredibile. Anche a distanza oramai da un mese dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’ la loro relazione sentimentale sta andando avanti senza intoppi almeno questo appare dalle loro tante foto postate sui sociale e su instagram. Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all’inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia Salemi. Una situazione che sembra ancora in piedi visto che, per sua ammissione, Pretelli ha recentemente dichiarato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo di non avere ancora presentato la fidanzata alla sua famiglia, neanche tramite una videochiamata.

Pare però che i Prelemi, come li chiamano affettuosamente i fan, siano addirittura pronti a diventare una vera e propria famiglia. Durante una recente servizio fotografico l'ex Velino di Striscia la notizia ha più volte accarezzato la pancia della sua fidanzata. Giulia nasconde forse un dolce segreto?



Nell’ultima foto che spopola sul web nella quale sono stati immortalati c’è un particolare che sta facendo scatenare tutti i fan. Se fosse confermato, sarebbe una notizia grandiosa.

Il settimanale ‘Chi’, diretto proprio dal conduttore del ‘GF Vip’, li ha beccati in un momento molto particolare. Mentre stavano passeggiando serenamente in strada, con rigorosa mascherina sul volto per rispettare le norme anti-coronavirus, il gesto di Pierpaolo Pretelli nei confronti di Giulia Salemi sembra non aver lasciato alcun dubbio a riguardo. Non è dato sapere se abbiano semplicemente voluto scherzare o se invece abbiano deciso di lanciare un segnale inequivocabile prima dell’annuncio. Pierpaolo ha quindi messo la sua mano sulla pancia della sua dolce metà e l’ha accarezzata. Il gesto è stato ripreso dai paparazzi, che hanno fatto pubblicare l’interessantissimo scatto. E subito è partito un tam tam di voci, che fanno riferimento alla possibilità che Giulia Salemi sia incinta.

Conferme in merito non sono arrivate, ma i sostenitori della coppia stanno incrociando le dita e sperano che possa esserci la comunicazione della gravidanza. Non resta che attendere cenni ufficiali.