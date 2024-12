Giuliano Sangiorgi: "Con Ilaria aspettiamo un bambino: sarà un maschio"

«Siamo al sesto mese». Insieme da una vita, Ilaria Macchia, 43 anni, sceneggiatrice e scrittrice, e Giuliano Sangiorgi, 45, frontman dei Negramaro, aspettano un bambino, il secondo dopo Stella, arrivata sei anni fa: «È un maschio, nascerà ad aprile».

Giuliano parla nel suo modo appassionato di emozioni e aspettative, Ilaria - più schiva - consegna qualche pensiero sulla gravidanza e la maternità. «Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario», spiega Giuliano.

Giuliano e Ilaria sono già genitori di Stella (6 anni) e ad aprile daranno il benvenuto a un fratellino. In passato Sangiorgi aveva dichiarato di non avere in progetto un secondo figlio, mentre la compagna ha sempre desiderato dare un compagno di giochi a Stella. "Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna. Non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa".

Il frontman dei Negramaro, al contrario, è abituato al "casino": "Ho due fratelli con cui ho condiviso la camera e la vita per 23 anni e con cui ancora oggi divido tutto. Non mi ero mai posto il problema, perché per me la solitudine non esiste, non è mai esistita. Per me la vita è sempre stata condivisione. Ilaria invece ha sofferto sempre la mancanza di un fratello. E poi non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino".

La notizia dell'arrivo di un bebè è stata accolta molto bene anche dalla sorellona Stella. "Ci ha pensato un attimo e ci ha risposto che era contenta perché così potrà avere un letto a castello. Mi sono piaciute due cose di questa risposta: il suo atteggiamento astuto di trarre qualcosa di buono da questa situazione; poi il fatto in sé, il ricavo di un divertimento, l’avventura di dormire al piano di sopra di un letto a castello. Stella è una bambina presa bene, speriamo che continui così". Sul nome del bebè in arrivo, per ora bocche cucite: "Non lo diciamo, ma di sicuro il nome avrà un legame con la mia famiglia, così come Stella è il nome della bisnonna di Ilaria. Non si chiamerà però come mio padre. Anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno".