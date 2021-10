Marsala - Il pesce è freschissimo e la cena è stata molto buona. Harrison Ford e Antonio Banderas hanno cenato in centro, domenica sera a Marsala.

Via Sibilla domenica sera è stata blindata dalle auto che scortavano gli attori che hanno cenato presso la trattoria Da Pino. Alla fine della cena, intorno alle 22, un'auto con i vetri oscurati è entrata nel cortile del Palazzo in cui si trova il ristorante per prelevare gli attori e andare via.