I maglioni da sfoggiare a Natale 2021

E' arrivato quel momento dell'anno, tramandato dai tradizionali film di Natale: lo sfoggio del maglione natalizio. Se ogni anno vi sentite in imbarazzo come Mark Darcy al primo incontro con Bridget Jones (lui per l'occasione veste il maglione con la renna, tipico regalo dei parenti), noi vi veniamo incontro con una selezione di maglioni, natalizi sì ma di buon gusto e anche spiritosi. Partiamo!

Quello vagamente natalizio





Maglione Christmas, Adidas



Anche Adidas quest'anno sfoggia un maglione da indossare in occasione delle feste di Natale. Pensato per essere unisex e adattarsi al meglio su diverse forme e silhoutte, la fantasia, se guardata nel dettaglio, non è poi così natalizia, ma i colori rosso, bianco, verde e azzurro sicuramente riportano a una dimensione invernale. Realizzato in cotone, presenta una lavorazione a trecce e polsini e collo a coste. E' un'esclusiva Adidas!

Quello classico





Maglia pullover a girocollo, Polo Ralph Lauren



Polo Raplh Lauren punta sul tradizionale con il pullover a girocollo. Realizzato in cotone e lana, questo maglione verde bosco presenta le classiche decorazioni natalizie: al via con piccoli e grandi fiocchi di neve che incorniciano le due renne di profilo. Una rivisitazione più seria del maglione di Mr Darcy.

Quello raffinato





Girocollo Winter Treats, Loro Piana



Dal materiale raffinatissimo, questo maglione di Loro Piana è realizzato in filato di cashmere lavorato a punto rasato. Un capo caldissimo e morbidissimo, che vi avvolgerà nel momento del bisogno durante il pranzo di Natale. Ad impreziosirlo e a renderlo anche tenero, le applicazioni con l'omino di pan di zenzero, i bastoncini di zucchero bianco e rosso e l'alberello verde di Natale. Tutti i dettagli sono eseguiti a mano: un maglione natalizio davvero raffinato.

Quello spiritoso





The Christmas Jumper, Philosophy di Lorenzo Serafini



Un po' di ironia a Natale per sopportare i parenti e le solite domande inopportune? Eccovi serviti con questo maglione di Philosophy di Lorenzo Serafini, la cui fantasia l'abbiamo vista anche sul top e il cardigan indossati da Chiara Ferragni. Sul maglione di lana e acrilico si legge "I'm on the naughty list", cioè "Sono nella lista dei cattivi". A Natale, sotto il camino, riceverete carbone pure voi?

Quello tutto rosso





Maglione Merry Not Married, MC2 Saint Barth



Rosso come la divisa di Babbo Natale, su questo maglione di MC2 Saint Barth troviamo un'altra scritta "Merry not Married": risposta da riservarsi per quei parenti più impiccioni che alla domanda "ma il fidanzato?" non si aspetterebbe certamente una risposta acida come questa. MC2 Saint Barth è una certezza per i maglioni natalizi. Su Farfetch trovate una buona selezione.