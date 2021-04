I regali per una Pasqua in zona rossa

Un anno dopo, un'altra Pasqua in lockdown. Quest'anno però le vacanze d'aprile si tingono di rosso: la zona rossa, come ormai sappiamo, non permetterà grandi festeggiamenti, ma con un po' di organizzazione, nel rispetto del decreto, sarà possibile portare altre sfumature di colore nelle giornate dei nostri cari. Come? Ma con un regalo ovviamente! Noi abbiamo preparato una selezioni di dolci sorprese tra cui ispirarvi: dall'uovo di tendenza del momento, ai beauty kit più richiesti.

L'uovo di Chiara Ferragni





L'uovo della Pasqua 2021 ha grandi occhi azzurri e un vestito tutto rosa. E' l'uovo dell'imprenditrice Chiara Ferragni, per la prima volta realizzato in collaborazione con Dolci Preziosi. Il ricavato andrà devoluto a "I Bambini delle Fate", un'impresa sociale che sostiene le famiglie con figli autistici o con altre difficoltà.



Le sorprese all'interno? Stickers logati, tatuaggi trasferibili e altri piccoli gadget con marchio Chiara Ferragni. Fan del brand o di Ferragni, amanti del cioccolato, desiderosi di abbracciare la causa benefica: i motivi per acquistare questo uovo di Pasqua sono diversi, tutti dolcissimi. Lo potete acquistare al supermercato oppure su Amazon, disponibile in tre diversi formati.

Il rituale dell'uovo





The Ritual of Karma Easter Egg, RITUALS



Non solo di cioccolato, ma anche uova che si schiudono per rivelare prodotti per prendersi cura di sé. RITUALS per Pasqua 2021 propone il cofanetto "The Ritual of Karma Easter Egg", che contiene gel docciaschiuma, crema corpo, spray per corpo e capelli. Il kit perfetto per regalare o regalarsi una speciale coccola, per un rituale non solo pasquale. Lo potete acquistare su Sephora finché è ancora disponibile!

L'uovo da esaurimento



Beauty Egg, LOOKFANTASTIC



Restiamo in tema beauty: in questo periodo abbiamo bisogno di sentirci coccolati come alla spa, ancora più di prima. Dall'uovo azzurro di RITUALS, all'uovo rosa di LOOKFANTASTIC. Il Beauty Egg proposto dal brand è ricchissimo: all'interno troverete sorprese specialissi, come il rossetto di Diego Dalla Palma e la crema contorno occhi di Rodial Dragon. Questa è la prima Pasqua dopo due anni che il cofanetto non va in esaurimento scorte, ma noi abbiamo la sensazione che potrebbe svanire molto presto!

L'uovo da bagno





Flamingo egg, Lush



Cosa rilassa di più di un bel bagno caldo? L'aggiunta di una bomba da bagno e un arcobaleno di colori sciolti nell'acquai. In occasione delle festività pasquali, il brand di cosmetica Lush propone il Flamingo Egg, una bomba da bagno che si scioglie frizzante nell'acqua della vostra vasca. Tratti distintivi: forma ovale e colore di fenicottero. Il sale marino ammorbidirà la pelle, il profumo migliorerà il vostro umore. La potete acquistare sul sito ufficiale di Lush.





In ediizone limitata insieme al Flamingo Egg, trovate anche il Golden Egg, una bomba da bagno scintillante in tutta la sua superficie dorata. Al regalo potete aggiungere il Knot Wrap Easter Egg Hunt, un foulard floreale utilizzabile per impacchettare la bomba da bagno, da annodare alla borsa oppure da stendere sul prato del giardino per un pic nic di Pasquetta. Liberate la creatività.

Per allietare l'attesa della Pasqua o l'arrivo dei vostri regali Pinalli e Veralab propongono due passatempi molto simpatici. Sul sito di Pinalli ogni giorno potrete scoprire quale prodotto vi verrà regalato con un acquisto minimo di 49 euro. Trovate l'Eggstraordinaty Easter Calendar qui.

Veralab vi sfida all'Acchiaprodotto: colpite tutti gli spumoni, le luci liquide e gli olio denso che trovate. Punti in più per chi mira alle uova. Ma attenzione alle cellule adipose, pronte a sbucare quando meno ve l'aspettate.



Tra divertimenti, trattamenti per il corpo e cioccolato crediamo di lasciarvi in buone mani per una Pasqua sì in zona rossa, ma pur sempre dolce. Buone feste!