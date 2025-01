Il Gattopardo, la nuova serie-evento di Netflix

Il Gattopardo, la serie evento di Netflix, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 5 marzo, riavvolgendoci nella storia e nelle atmosfere raccontate così bene da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo, vincitore del Premio Strega in absentia. Nel corso dei sei episodi, scritti da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters, e diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5), Il Gattopardo prenderà di nuovo vita attraverso, però, una chiave più moderna che sarebbe bene non paragonare all'omonimo film di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale.

La trama principale sarà, per grandi linee sempre quella: al centro de Il Gattopardo di Netflix ci sarà, infatti, la storia di Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio, ma anche quella di un'aristocrazia ormai al tramonto, minacciata dall'unificazione italiana. Fabrizio, che in questa versione ha il volto di Kim Rossi Stuart, si rende conto presto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo, cosa che lo porterà a stringere nuove alleanze per salvare il salvabile anche se, per farlo, si inimicherà i principi suoi pari.

Il matrimonio tra la ricca e bellissima Angelica (Deva Cassel) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni) - da notare come i due attori si siano fidanzati proprio sul set della serie - potrebbe concedere al Principe molti vantaggi, anche se questo spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli), innamorata di Tancredi. La serie, che esplora con sguardo nuovo temi universali come il potere, l’amore e il costo del progresso, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures, ed è stata girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma. Il direttore della fotografia è Nicolaj Bruel, i costumi sono di Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, le scenografie di Dimitri Capuani e le musiche originali sono di Paolo Buonvino.

Foto di Lucia Iuorio.