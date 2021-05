Il Marsupio: il must have della stagione 2021

L'accessorio più comodo e versatile che ci sia è il must have della bella stagione ma quanto è cool il marsupio per il 2021?

L'accessorio arrivato direttamente dagli anni Ottanta con furore e che da qualche anno è tornato in cima alle nostre wishlist, continua a stregarci, stagione dopo stagione, tanto da essere il protagonista tra le "mini bag" anche per questa

Comodo, anzi comodissimo, è quel pezzo che probabilmente ti manca ma, allo stesso tempo, ti ferma perché non sei pronta per un accessorio dal mood sportivo e che, nell’immaginario comune, deve essere indossato solo in vita.



Grande errore, il marsupio ha mille e più modi per esser indossato e, soprattutto, ora devi assolutamente avere una belt bag. Una via di mezzo tra una borsa e un marsupio che puoi indossare a tracolla e, in men che non si dica, diventerà casual con un cappotto e super sporty con un bomber dai volumi esagerati.

Marsupio mon amour: il nostro best friend che non ci tradisce mai e che ci accompagna in ogni occasione merita tanto, tantissimo riconoscimento. E amore, anche!



Il motivo di tanto successo? Prendete una manciata di praticità, unitela a una bella dose di originalità, aggiungete stile quanto basta. Shakerate bene e otterrete un cocktail fashion davvero inebriante: marsupio on the rocks.

La ricetta che sta alla base di questa mini bag è ormai apprezzata da moltissimi fan: entusiasma le amanti dello stile casual; fa battere il cuore a chi ha un guardaroba sporty; ipnotizza chi adora la raffinatezza ma non vuole rinunciare al tocco irriverente di un accessorio easy...

Insomma, non c'è nessuno che riesca a sottrarsi al fascino indiscreto di un bel marsupio.

E per la Primavera Estate 2021 basterà dare un occhiate alle proposte più trend più interessanti per essere sempre in peccabili.

Dalla fantasia leopardata al minimalismo scandinavo, dalla logomania alla palette dei pastelli, sbizzarritevi tra le innumerevoli tendenze di stagione 2021 e non sbaglierete.