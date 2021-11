Il Principe Alberto di Monaco a Noto VIDEO

Noto - Il Principe Alberto di Monaco è stato in provincia di Siracusa per due tappe. A Noto, capitale europea del barocco e Avola, conosciuta per l'eccellenza della sua mandorla. Nel video diffuso dalle testate locali, l'arrivo in teatro per ritirare il premio tributatogli dall'ente Fauna Siciliana.

A fare gli onori di casa è stato il neo eletto primo cittadino di Noto, Corrado Figura, che si è recato con il Capo di Stato a Vendicari per l'inaugurazione del museo tattile olfattivo che prende il nome di "Jacques di Monaco", figlio del Principe Alberto e della principessa Charlène, unico erede del Principato di Monaco (ha una sorella gemella).

Il sindaco di Avola Luca Cannata ha invitato il principe Alberto ad Avola per visitare la spiaggia 'La Loggia', che dallo scorso 2 novembre è stata dichiarata "smoke free beach", spiaggia libera dal fumo. Ad accompagnare Alberto di Monaco, il pittore contemporaneo e suo amico, Marcello Lo Giudice.