Il quasi matrimonio di Silvio Berlusconi con Marta Fascina. VIDEO

Lesmo, Monza - Il quasi matrimonio di Berlusconi con Marta Fascina. In un video postato su Facebook da Vittorio Sgarbi le immagini della festa che si è tenuta nella giornata di sabato a Villa Gernetto.

News Correlate Berlusconi, matrimonio simbolico con Marta Fascina

In posa per le fotografie di rito: al centro i festeggiati, Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Alla sinistra, dopo il Cavaliere, ci sono Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Vittorio Sgarbi. Alla destra, vicino alla festeggiata, in abito bianco di pizzo francese firmato da Antonio Riva e con un bouquet in mano, posano Paolo Berlusconi e Ivo Radaelli, architetto del Cavaliere. Sono le prime immagini della festa della coppia Berlusconi-Fascina che si è tenuta ieri a Villa Gernetto.

Un video, postato sul profilo Facebook di Vittorio Sgarbi, che mostra il momento della foto con la torta a tre piani bianca, con le lettere 'S' e 'M' dorate circondate di ortensie bianche e azzurre. E' Sgarbi a notare una assenza: "Vieni Matteo!", grida. E Berlusconi: "Matteo vieni a onorarci della tua presenza". Il Matteo in questione è Salvini, leader della Lega. Si avvicina e, scherzando, dice a Berlusconi: "Mi chiudo la giacca perché so che a te piace chiusa". Berlusconi, a questo punto, lo presenta così: "Questo è Matteo Salvini, l'unico leader vero che c'è in Italia. E' sincero, gli voglio molto bene e lo ammiro perché è una persona sincera".