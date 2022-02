Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi: la storia è al capolinea?

lary Blasi e Francesco Totti sono in crisi. Dopo vent'anni d'amore, 17 di matrimonio e tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, l'ex calciatore e la conduttrice sono arrivati al capolinea. Stando a quanto riportano alcuni amici ai giornali, i due sarebbero infatti sul punto di lasciarsi. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, sebbene ai più attenti non fossero sfuggite alcune avvisaglie di tensioni in corso, soprattutto via social.

Ad appena un mese dalla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un'altra delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è pronta a separarsi.

Come anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di Totti, la moglie Ilary non era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo.

Conferme sulla vicina separazione sono arrivate da entrambe le parti.

La storia d’amore tra Ilary e Totti è al capolinea?

- La loro relazione è una delle più longeve nell'ambiente dello show business e va avanti dal 2002 quando Totti la conquistò dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programma Passaparola. In una recente intervista, la Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all'altro, parole che ad oggi assomigliano ad un monito: "Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo".

Conferme sulla crisi arrivano da più parti. Totti, avvistato sabato allo stadio insieme a De Rossi, ha avuto tre figli da Ilary: Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha vissuto alti e bassi, ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Francesco nel 2017. Cinque anni dopo potrebbe essere finita. La storia è al capolinea?