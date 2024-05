Infiorata di Noto, ecco l'edizione 2024 dedicata a Puccini

Noto - La 45esima Infiorata di via Nicolaci a Noto è stata aperta ed visitabile da oggi e fino a martedì prossimo. È dedicata a Giacomo Puccini, nel centenario dalla morte. Hanno lavorato fino a tarda notte i maestri infioratori netini, per trasformare via Nicolaci in un elegante e profumato tappeto di fiori realizzando 16 bozzetti dedicati, appunto, all’estro e al genio di Giacomo Puccini.

I disegni floriali si ispirano alla Turandot, alla Tosca, a Madame Butterfly, ma anche ai ritratti di Puccini.

Gli eventi previsti in occasione dell’infiorata di Noto 2024 sono moltissimi e le giornate di questo weekend saranno particolarmente intense. Inoltre, alcuni eventi hanno già preso luogo nei giorni precedenti e altri sono previsti fino all’inizio di giugno.

In particolare, oltre all’infiorata saranno previsti concerti, esibizioni di artisti di vario genere, sfilate e sbandieratori. Come indicato all’interno del programma completo, le visite dell’infiorata inizieranno la mattina alle 9:00 e proseguiranno fino a tarda sera.

Infiorata Noto 2024: biglietto

Per poter prendere parte all’infiorata Noto 2024 è previsto l’acquisto di un biglietto d’ingresso. In particolare, il ticket ha costo di 3,50 euro mentre sarà prevista una riduzione per le scolaresche e l’ingresso gratuito per i residenti e altre categorie speciali.

I biglietti possono essere acquistati all’Info Point di Noto di corso Vittorio Emanuele 135 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, oppure online all’indirizzo web indicato sul sito ufficiale dell’Infiorata. Per tutte le altre informazioni relativi ai costi dell’evento, si rimanda al sito ufficiale dell’evento.