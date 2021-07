L'attrice Valeria Solarino mangia scacce modicane a Ispica

Ispica - Ritorno alle origini per l'attrice Valeria Solarino, torinese di origini modicane con nascita in Venezuela. Nei giorni scorsi Valeria è stata a Ispica con la famiglia indugiando in una cena a base di rustici modicani: scacce, pastizzi.

News Correlate Valeria Solarino: Il sogno erotico e la timidezza

La Solarino ha trascorso una parte dell'infanzia tra Modica e Marina di Modica e di tanto in tanto torna a trovare la famiglia in Sicilia. A giudicare dall'espressione felice con cui posa davanti al videofonino sembra apprezzare molto il cibo di strada siciliano.