L'avvocato Hillary Sedu giocò come difensore nel Vittoria calcio

Vittoria - Ha un bellissimo ricordo di Vittoria e del ragusano, "terra accogliente", Hillary Sedu, l'avvocato assurto agli onori delle cronache per un episodio di discriminazione. Hillary giocò da difensore nel Vittoria calcio quando era ragazzo.

Hillary Sedu, avvocato di 34 anni di origini nigeriane, venuto in Italia quando aveva sei mesi, con la sua famiglia, ha raccontato la disavventura di cui è stato suo malgrado protagonista durante lo svolgimento della sua professione, mentre si trovava al Tribunale dei Minorenni di Napoli per seguire una causa. Cresciuto a Caserta e con la cittadinanza italiana, è avvocato e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Il 3 febbraio quanto è arrivato il suo turno per la discussione di una causa presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, una giudice onoraria gli ha chiesto di “esibire il tesserino di avvocato“. Ma dopo averlo visionato, forse non soddisfatta, si è spinta oltre: “Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato”.

Nel suo post, Sedu premette che non si tratta affatto di “una barzelletta”. “Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne vale della vita della mia assistita e della sua bambina”, spiega. A suo dire, non si è trattato di un episodio di razzismo. “No, non è razzismo, è solo idiozia”, scrive. “È la incompetenza di un organo amministrativo che non sa scegliere i componenti privati in ausilio della macchina giustizia“. Poi si rivolge direttamente alla magistrata: “Comunque, cara giudice (onorario) sono anche Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli”.

La giudice ha chiesto scusa e i due si sono dati il gomito. L'avvocato ricorda la provincia di Ragusa e Vittoria con affetto. Giocò nel Vittoria calcio per due stagioni consecutive.