“L’uomo di Fener” saluta da 30 anni automobilisti, Google Maps lo segnala

Belluno - Dopo 30 anni di onorato servizio era anche giusto che Google Maps ne riconoscesse l’importanza. E' “l’uomo di Fener” che Maps da qualche tempo ha curiosamente iniziato a segnalare come se fosse un monumento o una vera e propria attrazione turistica. In realtà si tratta di una persona in carne e ossa che da 3 decadi ha la passione di salutare automobilisti e camionisti che passano lungo la strada statale Feltrina nel territorio di Alano di Piave poco dopo la rotonda del ponte che fa da confine tra le province di Treviso e di Belluno. Proprio lì c’è un muretto alto poco più di un metro dove è solito sedersi colui che gli abitanti del posto hanno soprannominato “l’uomo di Fener”, che prende il nome da una frazione di Alano.

l’uomo è stato immortalato dai vari passaggi della Google Car che con le sue telecamere realizza periodicamente le immagini di Street View contribuendo alle segnalazioni di punti di interesse. La sorella Vania spiega: “Lui ha sempre avuto la passione per le macchine e per i camion. Ha iniziato a mettersi a bordo strada per salutare chi passa quando aveva 14 anni e non ha più smesso”. Quelle poche volte che si assenta, i passanti vanno in allarme come si legge nelle recensioni lasciate proprio su Google, quasi tutte a 5 stelle: “Quando passi e non c’è ti manca qualcosa” scrive qualcuno. “Quel muretto (travolto da una frana nel giugno 2020, ndr) è praticamente diventato il suo ufficio – racconta la sindaca Amalia Serenella Bogana – ha assistito in prima persona alla ricostruzione del parapetto e poi è tornato a salirci sopra”.