La bambina ragusana Luna Massari a Canale 5 in “All together now – Kids”

Ragusa - Brano popolare per Luna Massari, ieri sera, 25 dicembre, ospite della trasmissione di Canale 5 “All together now – Kids”, condotta da Michelle Hunziker. Luna ha interpretato "Pedro" di Raffaella Carrà.

Sul palco di “All Together Now – Kids” quindici bambini, tra i sei e i dodici anni, protagonisti di altrettante esibizioni. Hanno interpretato brani della musica italiana e internazionale.

Tra questi anche la piccola ragusana Luna Massari, 7 anni, seguita dall’insegnante di canto sciclitana Lina Pluchino, e coponente del Coro Mariele Ventre di Ragusa diretto da Giovanna Guastella.