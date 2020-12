La modella russa Kristina Tsirekidzei posa a Scicli

Scicli - La modella russa Kristina Tsirekidze ha posato nei giorni scorsi a Scicli, in via Mormina Penna, per uno shooting a lei dedicato. Kristina posa spesso per Vogue ed Elle. Alta un metro e 76, Kristina ha 37 anni ed è conosciuta come la "dea georgiana", per quanto non abbia mai vissuto in Georgia, ma sia figlia di genitori georgiani.

Ha lavorato per Chanel, Ungaro, Calvin Klein, Cerruti, D&G, Fendi, Genny, Givenchy, Gucci, Cacharel, Carolina Herrera, Alexander McQueen. Interpreta un ruolo nel film francese “Double Zero”, del 2004.