La prima foto di Lilibet Diana

Prima foto pubblica per la figlia di Harry e Meghan, Lilibet Diana. La bimba ha sei mesi, è nata lo scorso 4 giugno,ma fino ad ora non si erano viste sue immagini. L'occasione adesso è il biglietto di auguri natalizi del duca e della duchessa di Sussex. Lilibet ride in braccio alla madre, mentre il padre le siede accanto e la guarda sorridendo tenendo il fratello Archie sulle ginocchia.

Una bella foto risalente a questa estate, scattata dal fotografo Alexi Lubomirski questa estate a casa della coppia a Santa Barbara, in California. Prima d’ora non era stata diffusa alcuna immagine della bambina, che ha sei mesi, così come poche sono state le immagini diffuse del fratello.

L’ultimo Natale in cui Harry e Meghan andarono nel Norfolk con la famiglia reale risale al 2018. Nel 2019, con il primogenito Archie di appena 7 mesi, evitarono le celebrazioni dei Windsor trascorrendo le feste con Doria Ragland, madre di Meghan. Dall’inizio del 2020, quando annunciarono il cosiddetto Megxit, la coppia è rimasta in California: da allora, Harry è tornato a Londra due volte, ma sempre da solo.

I Sussex sono apparsi al completo in un adorabile ritratto di famiglia, così da augurare con dolcezza delle buone feste a tutti i loro fan. Hanno posato a piedi nudi, il principe tiene tra le braccia il piccolo Archie, ormai diventato un ometto, mentre sua moglie gioca con la "star" di casa, la secondogenita Lilibet Diana. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati su di lei, a prova del fatto che è lei l'unica e indiscussa principessa della famiglia.