Miss Italia 2021: in prefinale la ragusana Ludovica Cutuli

Ragusa - E’ Ludovica Cutuli, 20 anni di Ragusa, ad aprire la schiera delle prefinaliste siciliane che rappresenteranno l’Isola a Miss Italia 2021. La ragazza ha conquistato il titolo di “Miss Eleganza Sicilia” alle finali regionali del concorso di bellezza, che si sono tenute ieri sera ad Avola.

Ludovica, vincitrice del primo titolo regionale che consente di ottenere il pass per le “nazionali, frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’ economia internazionale in lingue ma il suo sogno è entrare nel mondo della moda e del cinema. Da Ragusanews, un grande in bocca al lupo per la sua carriera!