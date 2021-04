La Regina Elisabetta compie 95 anni, il compleanno più triste

Londra - 95 anni il 21 aprile. LaRegina Elisabetta compie gli anni ma non festeggia. Per la prima volta in 73 anni non avrà accanto a sé il suo amato marito, il principe Filippo, morto il 9 aprile. Non potrà nemmeno godere della sua numerosa famiglia al completo, tra figli, nipoti e bisnipoti, a causa delle restrizioni anticovid. Per non lasciarla sola però i suoi cari si sono organizzati al meglio, pianificando visite a rotazione in modo da farle compagnia.

News Correlate Questa donna ha fatto il servizio militare. Oggi compie 94 anni

I figli e le nuore della Sovrana non vogliono rinunciare a starle vicino e, come riporta il Sun, hanno deciso di alternarsi al suo fianco in quello che è stato definito "il compleanno più triste". Si daranno il cambio la figlia Anna, Camilla (duchessa di Cornovaglia e moglie del principe Carlo) e Sofia (contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo). Kate Middleton, che non ha ancora ricevuto il vaccino, avrà un ruolo più distanziato.

A consolare la sovrana, in quello che il Daily Mail definisce "il suo compleanno più solo", potrebbe arrivare peraltro la notizia di qualche progresso nel riavvicinamento fra i nipoti William e Harry, figli di Carlo e Diana, tornati a scambiarsi qualche parola a margine delle esequie di sabato scorso del nonno Filippo dopo la rottura sancita dallo strappo del duca di Sussex e della moglie Meghan: col trasferimento negli Usa, l'abbandono dello status di membri senior della 'royal family', le recriminazioni (incluso su qualche sospetta traccia di razzismo in seno alla dinastia) scagliate nell'intervista bomba a Oprah Winfrey trasmessa dalla CBS americana. Una ricucitura, sostiene sempre il mail, per cui sembra stia adoperandosi direttamente il principe Carlo: dopo mesi di gelo col figlio minore.