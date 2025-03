La tracolla in pelle: come scegliere il modello giusto in base alla personalità

Lady D aveva la sua preferita, così come Audrey Hepburn. E non sono da meno icone di stile più recenti quali la figlia d’arte Deva Cassel che ha ereditato la classe dalla mamma Monica Bellucci o Victoria Beckham. Cos’hanno tutte in comune? L’utilizzo di una borsa a tracolla in pelle.

L’accessorio è un must che sembra non conoscere tempo. Di stagione in stagione, la borsa in pelle a tracolla viene proposta dai grandi marchi con design, colori e forme differenti per poter andare incontro a ogni mood.

Vediamo insieme come seguire le mode senza dimenticare la tua personalità.

Eleganza semplice per le minimaliste

Se rientri tra le persone che amano lo stile essenziale, evitando fronzoli ed esagerazioni, sicuramente ritieni che il motto “less is more” ti rappresenti pienamente. Ciò non toglie che si possano scegliere accessori e prodotti fashion capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Una borsa a tracolla in pelle liscia, dalle linee essenziali, tinta unita in sfumature neutre tra cui nero, beige e marrone vince su tutto.

Colori e dettagli per le più creative

Le anime artistiche sanno di poter riflettere la propria personalità attraverso il look e lo fanno alla grande, scegliendo opulenza e dettagli capaci di lasciare il segno. Nel caso della borsa ci si può sbizzarrire con un modello a tracolla in pelle, puntando sui colori e aggiungendo un foulard, uno charm XXL o altre applicazioni.

La classe delle donne in carriera

In ambito business ci sono regole scritte per ciò che riguarda il vestiario, specialmente negli ambienti più formali. Anche in questo caso la tracolla in pelle non può mancare: diventa sufficientemente capiente per poter portare con sé documenti, tablet, laptop e altri prodotti utili per la propria professione.

Il romanticismo nella raffinatezza

Seppur le riviste parlino di donne di carattere, pronte a tutto per il successo, c’è chi conserva la propria anima dolce e vuole mostrarla attraverso un outfit romantico. Qui, in perfetto trend con la primavera, si possono scegliere tonalità pastello, fiocchi, cuoricini ed elementi dorati.

Lo stile boho con prodotti vintage

Un’opzione per chi ama lo stile boho-chic è quella offerta dai modelli a tracolla dall’anima retrò, oppure vintage originali. I colori caldi della pelle quali cognac, bordeaux e caramello sono il top di gamma, specialmente quando vengono arricchiti da frange e borchie.

L’anima sportiva

Non è certo una bag da palestra ma si può optare per una borsa in pelle abbinata a un look più sportivo seppur dai tratti chic. Come ci insegna Belen Rodriguez, anche i jogger sanno essere glam in combo con una bella it bag. Ci si potrà poi divertire con crop top e blazer a contrasto.

Insomma, scegliere la borsa a tracolla in pelle non è un gesto banale e va fatto pensando alle tendenze del momento ma soprattutto a ciò che più ci rappresenta. Se c’è un lato positivo nella moda è che cercando bene si trovano le soluzioni più in linea con il mood, così da sentirsi a proprio agio e vestire panni che ci raccontano al 100%.