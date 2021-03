Lady Gaga a Milano per il film sul delitto Gucci

Milano - Lady Gaga, prima a Roma, avvistata per le vie del centro con vestito leopardato e mascherina nera, poi a Milano per girare le scene del film di Ridley Scott 'Gucci'.

La cantante americana nel film sarà Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio Gucci ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Adam Driver sarà Maurizio Gucci, ucciso nel marzo 1995 a Milano. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.

Lady gaga arriverà nel capoluogo lombardo nella prima metà di marzo, intorno al 10, data in cui iniziano le riprese in città per il film sui Gucci. Al momento sono state chieste alla questura le autorizzazioni per poter girare, dopo le 18, in centro, Galleria, piazza Duomo e piazza della Scala comprese.

Alcune delle scene del kolossal saranno invece girate in corso Venezia, luogo dove lo stilista abitava e dove fu assassinato da un killer che lo freddò con quattro colpi di pistola. Il set si dovrebbe poi trasferire anche sul lago di Como.

Nei giorni scorsi il dog sitter di Lady Gaga era stato ferito da colpi di arma da fuoco e i suoi due bulldog francesi erano stati rubati. L'artista aveva offerto mezzo milione di dollari a chiunque avesse i suoi due cani, senza fare domande, diffondendo una mail a cui scrivere per restituire gli animali e ritirare la ricompensa. Gli animali sono poi stati portati alla polizia da una donna che sarebbe estranea alla faccenda. Il dog sitter intanto si starebbe riprendendo bene.