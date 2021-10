Le borse a mano di tendenza per l'autunno 2021

Con l'arrivo della stagione più fredda, qualche maltempo e l'umore che sale e scende, abbandoniamo i colori più sgargianti che hanno illuminato i nostri accessori durante l'estate, preferendo o toni più scuri o forme un po' più rigide. In quanto a borse a mano le tendenze per l'autunno 2021 prediligono forme squadrate, pelle vera (ma è molto apprezzata anche l'eco pelle) o materiali sintetici come il nylon. Andiamo a vedere insieme alcuni modelli di moda per questo autunno.

Di pelle vegana





Amble croco, HVISK



Nonostante il pellame lavorato per realizzare borse, scarpe e altri accessori, sia costituito dagli scarti dell'industria alimentare, sempre più consumatori preferiscono la pelle vegana e vegetale alla pelle animale. HVISK è un brand con certificazione PETA, nasce a Copenhagen e produce bellissime borse utilizzato materiali sostenibili e di qualità.



Questo modello di borsa chiamata "Amble croco" imita il disegno della pelle di coccodrillo in una tonalità rosa cipria. Presenta chiusura a zip e manico corto per portarla a mano, ma potete anche indossare la borsa a tracolla grazie alla fascia regolabile inclusa nell'acquisto. All'interno la borsa si divide in due scomparti con quattro tasche. Piccola, ma capiente.

Di nylon





Borsa Felix, Staud



Passiamo a quell'altro materiale, reso di tendenza da Mrs Prada negli anni '90, e impiegato da Staud per realizzare la sua borsa Felix: in questo modello nylon è alternato ad alcuni dettagli di pelle, come il manico unico e la parte laterale della borsa. Il dettaglio speciale di Felix è la chiusura con coulisse sulla parte frontale. Sul retro troverete il patch con logo a contrasto in bianco. La potete acquistare sul sito ufficiale di Luisaviaroma.

Di eco-pelle





Hera, The Moirè



Un altro esempio di borsa realizzata con materiali non di origine animale è la Hera di The Moiré, brand che predilige l'utilizzo di pelle vegana ed eco-pelle. Questo modello in eco nappa puà essere portato a mano, tenuto per il manico rigido che caratterizza Hera, oppure anche a spalla. La borsa presenza un bellissimo movimento morbido che la chiusura magnetica sottilnea ancora di più.

Di pelle di toro





Postina baby pura, Zanellato



La versione mini di una delle borse più desiderate (e più viste): la Postina baby di Zanellato è alta 12 cm e larga 19 presenta un manico singolo e si riconosce dall'inconfondibile chiusura con girello sulla pattina frontale. Qui non si parla di materiali di origine veegetale: la pelle con questa lavorazione è di toro.

La regina dell'eco-pelle





Borsa mini Falabella, Stella McCartney



Un'icona non solo per Stella McCartney, ma per la storia delle borse in generale: la Falabella, qui nella versione mini alta solo 15 cm, non potrebbe che essere eletta regina delle borse in ecopelle. La mini Falabella nera presenta sia la tracolla fissa a catena di metallo dorato sia il manico con la stessa lavorazione a catena. La catena è anche presente sui profili della borsa. E' una di quegli accessori che non andrà mai fuori moda, perciò continuate ad usarla se già la possedete, altrimenti valutatene l'acquisto se desiderate comprare una borsa a mano versatile e molto cool.