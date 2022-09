Le elezioni anticipate non fermano i festeggiamenti per Marcello

Scicli - Le elezioni politiche anticipate 2022 non fermano i festaggiamenti del compleanno di Marcello Scivoletto. Ieri sera, in un locale appartato di Marina di Ragusa l'apprezzato esperto di calcio è stato festeggiato dagli amici più cari nel corso di una serata glamour ma sobria. Marcello ha spento 48 candeline. Menu? Pizza ai frutti di mare per tutti tranne per il festeggiato, che ha scelto ingredienti di terra.