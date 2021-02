Le Nike inventa le sneakers da indossare senza mani. FOTO. VIDEO

Si chiamano Nike GO FlyEase. Due i dettagli vincenti: un’inedita cerniera e uno speciale tenditore. Capaci di regalare alla sneaker un’esclusiva flessibilità che le permette di essere indossata o tolta senza usare le mani. A questo si aggiunge una forma futuristica, dove i vari elementi sono sottolineati dalle diverse combinazioni di colore. “Di solito impiego molto tempo per mettermi le scarpe”, dice Bebe Vio. “Con GO FlyEase, devo solo mettere i piedi dentro e saltarci sopra. Le scarpe sono una nuova tecnologia non solo per gli atleti adattivi ma per la vita reale di tutti “.

Nike Go FlyEase ha colto nel segno con la fascia tenditrice e un design bistabile che aprono la scarpa in una posizione di sicurezza. A chi la insossa non resta che affondare il piede sul "trampolino" per chiuderla in posizione e spingere sul tallone per riaprirla a "cavalletto".