Le nozze top secret di Mara Carfagna

Sorrento - Nozze da favola per Mara Carfagna e Alessandro Ruben, che hanno coronato il loro sogno d’amore a Sorrento, a Villa Zagara. Nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessanti, bocche cucite tra i loro collaboratori e amici, ai quali sarebbe stato chiesto di mantenere il più stretto riserbo, e solo un'indiscrezione di Dagospia, confermata al Corriere del Mezzogiorno da fonti vicine agli sposi. La storia tra i due sarebbe iniziata nel 2016, come raccontarono alcune foto rubate di vacanze in barca, shopping e passeggiate nelle notti romane. Dopo un po' l'ufficializzazione e, nel 2019, Carfagna che, intervistata da Francesca Fagnani già rivelava: “Il matrimonio? Ci pensiamo”.

Nel frattempo è arrivata Vittoria, nata quattro anni fa, prima figlia della parlamentare salernitana di Azione, avuta a 44 anni, e seconda per Ruben, che già nel 2004 era diventato papà. Sia Mara Carfagna che Alessandro Ruben sono alle seconde nozze. L'ex ministra, nel 2011, si sposò con il costruttore romano Marco Mezzaroma e Silvio Berlusconi fece da testimone alla sposa. Ieri, a unire la coppia in matrimonio civile, è stato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola.