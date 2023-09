Lorenzo Licitra nei panni di Harry Stiles vince Tale e Quale Show

Un’altra lunga serata di imitazioni per la seconda puntata della stagione di Tale e Quale show che si è conclusa con due vincitori. A conquistare la vetta della classifica finale al termine di una serata ricca di buonissime performance sono stati il ragusano Lorenzo Licitra con la sua potente imitazione di Harry Styles e Ilaria Mongiovì, capace di colorare la sua voce con tutte le suggestioni racchiuse in quella dell’artista che era chiamata a interpretare: Noa. Alle loro spalle si sono piazzati Gaudiano, con la sua imitazione di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, e Jasmine Rotolo che ha fatto ballare il pubblico sulle note di Fame di Irene Cara. Pur in posizione diverse dunque, i primi quattro posti sono occupati dagli stessi concorrenti che li avevano conquistati nella prima puntata, che quindi sono da considerarsi i nomi da battere, anche vista la grande qualità delle imitazioni che finora sono riusciti a raggiungere.

Di seguito la classifica: Lorenzo Licitra (Harry Styles) e Ilaria Mongiovì (Noa), Luca Gaudiano (Francesco Sarcina), Jasmine Rotolo (Irene Cara), Pamela Prati (Wanda Osiris), Ginevra Lamborghini (Angelina Mango), Maria Teresa Ruta (Gigliola Cinquetti), Scialpi (Renato Zero), Alex Belli (Luciano Ligabue), Jo Squillo (Patty Pravo), Paolantoni e Cirilli (Bee Gees).

Nella prossima puntata il ragusano Lorenzo Licitra sarà Diodato.