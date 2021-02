Maison Margiela x Reebok: rivelata la nuova sneaker in edizione limitata

Sabato 30 gennaio Reebok e Maison Margiela hanno annunciato sui rispettivi social la nuova collaborazione che li lega. La sneaker Classic Leather Tabi Bianchetto in edizione limitata è ora disponibile sul sito di Maison Margiela e di Reebok. Il modello nasce dalla fusione di due sneaker iconiche dei due brand coinvolti: la Tabi Bianchetto di Maison Margiela e la Classic Leather di Reebok, entrambe entrate nella storia negli anni '80.



La calzatura Tabi è un'istituzione di Maison Margiela, vista per la prima volta nella collezione di debutto del designer belga Martin Margiela nel 1989. Ispirata alle omonime calze della tradizione giapponese del XV secolo, la versione ribelle e avanguardista della Maison è un classico senza tempo, esplorato e riproposto ad ogni collezione in modelli nuovi, sneaker o pumps, da uomo e da donna.

La sneaker Classic Leather fa parte dell'heritage di Reebok dal 1983, diventata leggendaria dall'anno del suo lancio per il design minimal e la silhouette classica.



Classic Leather Tabi Bianchetto, Maison Margiela x Reebok



La Classic Leather Tabi Bianchetto è caratterizzata dall'inconfondibile design "split-toe", cioè da quello spazio che separa l'alluce dalle altre dita, proprio come la tradizionale calza giapponese. La forma sportiva di Classic Leather di Reebok e lo "split-toe" in un'unica sneaker ad effetto "bianchetto", interamente dipinta a mano. Il risultato è un look unico, in un equilibrio sapiente tra l'irriverenza di Maison Margiela e l'innovazione sportiva di Reebok.



Prima collaborazione Maison Margiela x Reebok



Non si tratta tuttavia della prima collaborazione vincente tra Maison Margiela e Reebok, che a settembre 2020 annunciarono la Tabi Instapump Fury Hi, che propone il classico Tabi di Maison Margiela sul leggendario modello Instapump Fury di Reebok. Presentata in occasione della sfilata Primavera Estate 2020 di Maison Margiela "Artisanal", il risultato è una sneaker irriverente dall'estetica cyber-industriale.

Disponibile nel design color-block in quattro tonalità a contrasto, presenta due linguette ad anello e un meccanismo a camera d'aria a garanzia di una calzata avvolgente e confortevole, ammortizzata dall'intersuola Hexalite.