Mara Venier e Alberto Matano a pranzo insieme: la prima foto dopo la paresi

Roma - Dopo il dolore e la paura dei giorni scorsi, a seguito di un intervento ai denti che le ha causato una paresi facciale, Mara Venier si è concessa un momento di relax con l’amico Alberto Matano. La conduttrice pare aver ritrovato per un attimo il sorriso accanto al collega, a pranzo insieme all’hotel Eden di Roma. La Venier si è dovuta sottoporre ad un intervento d’urgenza, per l’asportazione di un impianto che le ha causato la lesione di un nervo e conseguente paresi.

“Grazie Alberto, e grazie a tutti voi amici ... a presto”. scrive su Instagram Mara, che in questi giorni ha ricevuto un mare di solidarietà dal pubblico che, domenica scorsa, non l'ha vista andare in onda. Quella prossima però, forse potremmo rivederla: “Venerdì ho un altro controllo, altri esami - dice -. E' come se fossi in anestesia totale, però spero di riuscire ad andare in onda il 20 giugno”.