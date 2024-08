Mara Venier: "Ho subito due interventi per un'emorragia alla retina"

Roma - Due interventi in ospedale, nel giro di poche settimane. E altri che l'aspettano. Mara Venier sta vivendo un'estate travagliata per via di problemi di salute agli occhi. E a Dagospia spiega: «Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. E’ stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola» (Carraro ndr). Due settimane fa, la conduttrice aveva pubblicato una foto che la ritraeva con un occhio protetto da una protezione oculare trasparente, accanto al suo oculista, Andrea Cusumano. Un post in cui ringraziava il medico e il suo staff e raccontava di essersi sottoposta a una seconda operazione. Solo qualche settimana prima, infatti, la conduttrice di Domenica In — sempre sui suoi canali social — aveva rivelato ai suoi fan di essere stata operata, postando una foto con l’occhio infortunato. Mara Venier però non aveva aggiunto ulteriori dettagli sull’operazione e nelle migliaia di commenti, i fan si erano scatenati con le ipotesi. Dopo la fine della stagione di Domenica In — e in attesa di tornare alla guida del programma a settembre — Mara Venier è stata sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek Diamanti.