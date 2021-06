Mara Venier piange in diretta Tv dopo la paresi facciale

Roma - Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In su Rai Uno. «Sono molto felice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto qui per questa domenica e la prossima. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato messaggi. Non sono stati giorni facili per me. Messaggi anche da persone comuni». Poi la conduttrice di Rai 1 si interrompe e inizia la canzone di Vasco Rossi: «Io sono ancora qua». La Venier prosegue: «L'emozione è davvero tanta». C'è anche Maurizio Costanzo in collegamento video: «Senza di te la domenica è lunedì».