Marge Simpson sul sarcofago di una mummia egizia di 3500 anni fa

Marge Simpson era stata ideata da qualche addetto ai disegni funebri nell’antico Egitto. È tornata improvvisamente virale in queste ore una curiosa notizia datata 3 novembre 2023. Ovvero il ritrovamento a Minya, nell’alto Egitto, di alcune tombe di alti funzionari e sacerdoti in un cimitero di 3.500 anni del Nuovo Regno. Il comunicato stampa, con annesse foto della presentazione, sono certificate dal Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano. Nel comunicato si segnala in particolare che in un sarcofago insieme alla mummia, ad amuleti ed ornamenti, all’interno del coperchio superiore è raffigurata una donna dal colorito giallognolo con addosso un abito verde chiaro e una massa di capelli a cilindro vagamente blu. Insomma, una figura femminile identica a Marge Simpson. Sui giornali egiziani, otto mesi fa, sono stati riportati i dettagli del ritrovamento: la bara apparteneva a Tadi Ist, figlia del sommo sacerdote di Djehouti ad Ashmunein. La persona mummificata sembrava avere una maschera e un vestito di perline adagiati sopra il suo cadavere. Il disegno dell’antesignana di Marge è circondato da una dozzina di sacerdotesse che rappresentano le 12 ore del giorno.