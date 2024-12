Mario Tessuto, morto a 81 anni il cantante di "Lisa dagli Occhi Blu"

È morto a 81 anni Mario Tessuto, indimenticabile interprete della canzone italiana, celebre per il brano "Lisa dagli occhi blu", simbolo musicale degli anni Sessanta. La notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’artista e dalla Starpoint Corporation, suscitando commozione nel mondo della musica e tra i suoi numerosi fan.

Mario Tessuto, all’anagrafe Mario Buongiovanni, era nato il 7 settembre 1943 a Pignataro Maggiore, nel Casertano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì da giovane a Milano con la famiglia, dove completò gli studi in ragioneria e aprì un salone da barbiere.

Tuttavia, fu la sua passione per la musica a tracciare il percorso della sua vita. Grazie all’amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, Tessuto iniziò a esibirsi dal vivo, attirando l’attenzione di Miki Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano. Fu proprio quest'ultimo a proporgli un contratto con il Clan Celentano, dove Mario adottò il nome d'arte che lo avrebbe reso famoso. Nonostante il talento, durante quel periodo non incise alcun disco, passando poi alla Jaguar Records e successivamente alla CGD, dove la sua carriera musicale prese finalmente il volo.

Il debutto significativo arrivò nel Cantagiro del 1966 con il brano Teen agers concerto, seguito due anni dopo dal successo di "Ho scritto fine", scritta da Don Backy e presentata anche nella trasmissione televisiva Settevoci. Tuttavia, il vero trionfo avvenne nel 1969 con Lisa dagli occhi blu, scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, che diventò una delle canzoni più vendute e amate dell’anno. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche, rimanendo al primo posto per sei settimane complessive, e ispirò persino un omonimo musicarello diretto da Bruno Corbucci. Negli anni successivi, Tessuto partecipò al Festival di Sanremo del 1970, esibendosi in coppia con Orietta Berti con il brano Tipitipitì, e continuò a pubblicare musica, pur senza replicare l'enorme successo di Lisa dagli occhi blu. Tra gli altri brani noti figurano Nasino in su e Blu notte blu, firmata da Mogol e Mario Lavezzi. Fino al 2021, Tessuto ha proseguito la sua attività concertistica, collaborando con la moglie Donatella e riproponendo le sue canzoni più amate durante i mesi estivi. Negli ultimi anni si era ritirato dal mondo della musica, continuando però a partecipare a programmi televisivi insieme a sua moglie.