Mario Testino, fotografo di Lady Diana e Madonna, alla festa delle Milizie

Scicli - Mario Testino (Lima, 1954) è tornato a Scicli, per l'ennesima volta negli ultimi due anni, stavolta per assistere alla festa di Maria Santissima delle Milizie. Il fotografo di fama mondiale, noto per essere stato l'uomo che ha fotografato rendendo inconica nel mondo Lady Diana, dall'agosto del 2020 sta conducendo una propria ricerca fotografica sulla Sicilia, che ancora non è stata editata.

Si tratta di scatti straordinari che vedranno la luce prossimamente, alcuni dei quali fatti a Scicli.

Il fotografo peruviano (di padre italiano) è il professionista amato e di riferimento per Julia Roberts, Meg Ryan, Catherine Zeta Jones, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Nicole Kidman.

Testino, ormai legatissimo a Scicli, ha voluto assistere alla festa tra il pubblico, per entrare ancora di più nell'animo siciliano.