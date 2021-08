Marzamemi e Cefalù, in Sicilia coppie sfrenate in spiaggia

Marzamemi - Videofonini usati come armi, guardoni che riprendono, e coppie sfrenate in spiaggia che non riescono a restare vestite, neanche il minimo sindacale.

Marzamemi come Cefalù. Sesso all'aperto su un muretto di recinzione di un locale, con le onde del mare da fare da sfondo. Una coppia, infischiandosene della presenza dei passanti, ha pensato di fare sesso libero. Una scena ripresa da un telefonino e subito diventata virale. L'episodio non è passato inosservato alle forze dell'ordine che hanno chiesto conto e ragione al gestore del locale che avrebbe detto di non essersi accorto di quanto stesse avvenendo fuori dal recinto. Il giovane focoso è stato individuato e denunciato dai carabinieri, pagherà una multa fra 5 e 10 mila euro. Di lei non si hanno tracce.

A Cefalù un rapporto sessuale consumato probabilmente all'alba da una coppia sulla spiaggia, ripreso in un video e diffuso sui profili di alcuni social, ha fatto andare su tutte le furie il sindaco Rosario Lapunzina:" Esecrabile il gesto, compiuto in un luogo in cui avrebbero potuto assistervi minori, il che, com'è ovvio, costituisce grave reato". I due, forse, sono stranieri.