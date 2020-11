Meghan Markle: «Ho avuto un aborto spontaneo»

Meghan Markle, la duchessa di Sussex, ha raccontato in un editoriale pubblicato sul New York Times di aver avuto un aborto spontaneo a luglio dopo aver avuto il primo figlio Archie Harrison.

Nell’editoriale, intitolato «The Losses We Share», Meghan racconta di come, «in una mattina di luglio» che sembrava identica a tutte le altre, «dopo aver cambiato il pannolino» ad Archie, «ho sentito un dolore fitto. Sono caduta a terra, tenendo in braccio Archie, e cantandogli una canzoncina, per tenerci calmi — quella melodia allegra era in netto contrasto con la sensazione che ci fosse qualcosa di anomalo. Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, di star perdendo il secondo».

Meghan, che ha avuto il primo figlio insieme con il secondo marito, il principe Henry, figlio del principe Carlo e di Diana Spencer, viene identificata nel pezzo come «madre, femminista e attivista».