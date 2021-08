Melissa Satta esce allo scoperto e presenta il suo nuovo fidanzato Mattia

Melissa Satta esce allo scoperto e presenta il fidanzato su Instagram, primo scatto social con il 34enne

La showgirl ha finalmente pubblicato il primo scatto di coppia con Mattia Rivetti, confermando la loro storia d'amore

La storia era chiacchierata da tempo e i due erano già stati immortalati dai paparazzi. Ma nel XXI secolo ci vuole una story su Instagram per decretare l’ufficialità.

E Melissa Satta è uscita finalmente allo scoperto pubblicando per la prima volta una foto che la ritrae assieme al suo nuovo fidanzato Mattia Rivetti. Ha scelto le vacanze a Saint Tropez e uno scorcio naturalistico nei pressi della località della Costa Azzurra.

Melissa Satta è uscita finalmente allo scoperto: dopo mesi di avvistamenti e foto rubate, è arrivata la conferma da parte della stessa showgirl, che nelle sue storie su Instagram, tra uno scatto in piscina e una foto in bikini, si è mostrata accanto a Mattia Rivetti.È la prima volta che la Satta condivide uno scatto insieme al suo fidanzato: fino ad ora – sebbene la relazione fosse ormai ufficiale – non si era mai esposta, lasciando parlare le foto pubblicate dai giornali di gossip. A paparazzarli, solo qualche giorno fa, era stato il settimanale Oggi, che aveva pubblicato in esclusiva delle foto che ritraevano la coppia felice a Milano.

Chiuso definitivamente dunque il capitolo Kevin Prince Boateng, da cui la showgirl sarda ha avuto il figlio Maddox, sette anni.

Tempo fa la Satta è andata su tutte le furie quando si sussurrava – erroneamente – di una relazione con Matteo Rivetti, che di Mattia è il cugino ed è anche un uomo sposato e con figli.

Mattia Rivetti ha 34 anni, è un imprenditore ed è il nipote di Carlo Rivetti, che recentemente ha ceduto a Moncler il 70% del suo marchio Stone Island alla cifra di quasi 750 milioni di euro.

La famiglia Rivetti possiede oltre 10 milioni di azioni Moncler. Di Mattia non si sa molto, visto che si tiene lontano dai riflettori e non appare mai sui social.