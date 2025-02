Michelle Hunziker, chi è il nuovo amore Alvise Rigo

Milano - È sbocciato un nuovo amore sulle nevi dell’Engadina? Michelle Hunziker, 48 anni, è stata paparazzata in compagnia di Alvise Rigo, 32 anni, ex rugbista, modello e attore, durante un evento mondano organizzato da Giorgio Armani a Sankt Moritz. Le foto, pubblicate dal settimanale “Chi“, mostrano i due ridere e chiacchierare con grande sintonia, tanto da far pensare a un’intesa speciale.

“È stata intesa al primo sguardo. Alvise e Michelle sono stati sempre insieme”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che correda il servizio fotografico con dettagli che sembrano confermare la nascita di una nuova frequentazione. “Basta vederli insieme per capire che sono compatibili. Una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata”.

Chi è Alvise Rigo? Nato a Venezia, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby, per poi giocare con Valsugana, Lazio e Petrarca. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui il bartender e l’addetto alla sicurezza. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, si è trasferito a Milano, dove ha intrapreso la carriera di modello e personal trainer. Nel 2020 ha affiancato Antonella Clerici al Festival di Sanremo e nel 2021 ha partecipato a “Ballando con le stelle”, dove ha avuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Nel 2023 ha debuttato come attore nella fiction “Che Dio ci aiuti” e nel film “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek, ed è apparso anche in “La stanza accanto” di Almodóvar. Attualmente è impegnato nelle riprese di una serie Netflix.

Sia Michelle Hunziker che Alvise Rigo sono ufficialmente single. La conduttrice, reduce dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha avuto una relazione con l’osteopata Alessandro Carollo nel 2023. Chissà che l’incontro sulle nevi svizzere non segni l’inizio di una nuova storia d’amore per entrambi. Le immagini rubate dai paparazzi mostrano una Michelle sorridente e divertita, che sembra “testare” i muscoli di Alvise. I due pranzano insieme e poi si concedono una sciata, accompagnati dall’ex campione Giorgio Rocca. Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento, che potrebbe aver fatto scoccare la scintilla. Resta da vedere se la frequentazione tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo proseguirà anche lontano dalle piste da sci. Il settimanale “Chi” ipotizza che la frequentazione possa continuare anche a Milano.