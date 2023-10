Michelle Obama a Portofino sullo yacht di Steven Spielberg

Portofino, Genova - La dolce vita di Michelle Obama. L’ex first lady degli Stati Uniti è stata fotografata a Portofino (Genova) con Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson su un motoscafo partito dallo yacht da 250 milioni di dollari di Steven Spielberg. Una giornata passata in acqua tra snorkeling e chiacchiere al sole, secondo il Daily Mail che ha ottenuto le foto in esclusiva. Durante il giro in barca, le le star hanno parlato di diversi argomenti, mostrano le foto, prendendo il sole italiano, ridendo, e scattando foto ai panorami mozzafiato nei dintorni di Portofino.

Dopo la giornata di snorkeling il gruppo è rientrato, risalendo sull’enorme nave di Spielberg lunga 357 piedi, che ha due piscine, un cinema e una pista di atterraggio per elicotteri. Spielberg porta con sé sempre anche il suo cane in barca, anche lui ritratto nelle fotografie. Michelle Obama, scrive il tabloid britannico, è da settimane in Europa senza il marito Barack Obama: prima della tappa italiana è stata fotografata a Madrid e a Maiorca. L’ultima volta che l’ex first lady è stata immortalata con Obama è stata a New York per l’apertura degli Us Open a fine agosto. Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati visti anche in vacanza con la famiglia Obama in Grecia a giugno.