Mick Jagger a pranzo a Noto a casa di Luisa Beccaria

Noto - Prosegue la lunga permanenza di Mick Jagger (Dartford, Regno Unito, 1943) a Noto. Il cantautore e storico frontman dei Rolling Stones è stato a pranzo dalla stilista Luisa Beccaria, al borgo di Castelluccio, in un territorio fra Noto, Modica e Palazzolo Acreide. Da qualche mese il musicista di fama mondiale ha deciso di trasferirsi in Sicilia per vivere un buen retiro a casa di un amico.

Quindici giorni fa Jagger si era concesso un pranzo alla trattoria La Cialoma a Marzamemi, lasciando una dedica al ristorante. Ora un pranzo dalla stilista Luisa Beccaria, nipote di Alessandro Manzoni e di Cesare Beccaria, che a Borgo di Castelluccio in gran segreto ha ospitato i Vip di tutto il mondo. E fra questi anche Mick.