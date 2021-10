Miriam Leone a Domenica In: confetti per Mara Venier

Roma - Miriam Leone (Catania, 1985) porta i confetti a Mara Venier, a un mese dal matrimonio con Paolo Carullo a Scicli. E la conduttrice televisiva ha ringraziato mandando in onda una clip, durante la puntata odierna di Domenica In, in cui sono stati condensati i momenti più intensi del matrimonio tenutosi nel santuario di Santa Maria La Nova il 18 settembre scorso.

Ospite di Domenica In, su Rai Uno, Miriam ha presentato il suo ultimo film, "Marilyn ha gli occhi neri", con Stefano Accorsi. Tra i racconti dellattrice, durante la lunga intervista, quello del suo innamoramento adolescenziale nei confronti di Piero Angela. Miriam Leone nel salotto di Domenica In ha rivelato il suo amore per il divulgatore scientifico Piero Angela. «Ma è vero che eri innamorata di Piero Angela?», le chiede Mara Venier in studio. «Lo adoravo perchè mi aiutava a conoscere dimezzando il tempo dello studio. A scuola arrivavo sempre più o meno preparata», risponde divertita l'attrice.

L'ex Miss Italia ha raccontato a Mara Venier di aver poi incontrato, durante un evento, il divulgatore scientifico e di avergli dichiarato in quell'occasione il suo amore: «Sono andata e gli ho detto di essere innamorata e lui mi ha detto "bene"».

Ma a sorprendere Miriam Leone è poi un videomessaggio proiettato in studio inviato dallo stesso Angela: «Sono rimasto molto sospreso e lusingato dal sapere che sia interessata me» dice Angela, che aggiunge: «Io ho compiuto 66 anni di matrimonio ma so che anche Miriam si è sposata da poco e quindi gli auguro 66 anni di matrimonio felice».

A fine intervista, Mara Venier ha regalato in ironico cartonato di Piero Angela a Miriam (foto in gallery), che l'attrice siciliana ha spiritosamente ha detto di voler portare con se a casa.