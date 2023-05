Monte-Carlo Fashion Week, è Monaco bellezza!

Principato di Monaco - Ricca di novità e con un focus sempre più internazionale, la Monte-Carlo Fashion Week, l’evento ufficiale dedicato alla moda nel Principato di Monaco.

La decima edizione della manifestazione nata nel 2013 e organizzata dalla Chambre Monégasque de la Mode, in partenariato con il Governo Monegasco e la Marie di Monaco è andata in scena dal 17 al 21 maggio 2023 con le proposte resort, cruise e capsule collections. Sotto l’Alto Patrocinio di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di Monaco, la Monte-Carlo Fashion Week, anno dopo anno, acquisisce prestigio, anche grazie all’adesione al calendario internazionale delle fashion week.

Ad aprire le danze è stato il direttore creativo e stylist Simone Guidarelli, al suo debutto in passerella al Museo della collezione delle automobili. Un altro brand italiano, Genny, capitanato da Sara Cavazza Facchini, ha chiuso il calendario delle sfilate sotto la Grande Verrière del Grimaldi Forum. Tra i nomi che hanno solcato le passerelle monegasche anche Beach & Cashmere Monaco by Federica Nardoni Spinetta, Marlea Monte-Carlo, Fitme Monte-Carlo, Laura Spreti, Velvet Pink Banana, Runa Ray, Mami Okano, Marcos Marin x Diana Mara, Crisoni e Collini Milano.

La sostenibilità è stata ancora una volta al centro della kermesse con le conferenze allo Yacht Club de Monaco e i contributi di Benoît-Louis Vuitton (Corporate Director di Louis Vuitton), Carlo D’Amario (Ceo di Vivienne Westwood), Annabelle Jaeger-Seydoux (direttrice della transizione energetica del Principato di Monaco) e Matteo Ward (Ceo e co-founder di Wrad), che ha proiettato il suo documentario sull’impatto della moda sull’ambiente ‘Junk’.

Nella cornice dello Yacht Club di Monaco si é tenuto il Fashion Hub che ha ospitato i pop-up di marchi internazionali come Thalie Paris, Flavia Fleming, Nicolò Tonetto, Ika Butoni, Ushak, Hemcael, Inessa Creations e Von Lowenstein.

Il direttore creativo di Cavalli, Fausto Puglisi, ha firmato la cerimonia dei 'Mcfw Fashion Awards 2023' con l’esposizione temporanea ‘Cavalli World’ dedicata agli outfit più iconici disegnati dallo stilista per la maison, come il famoso look creato per l'attrice Zendaya. Tra i premiati, Sara Cavazza Facchini (Genny) con il Made-in-Italy Award; Matteo Ward con il Positive Change Award; Fausto Puglisi (Roberto Cavalli) con il Legacy Award; Carlo d’Amario (Ceo Vivienne Westwood ) con l’Ethical Business Award; Soya Chartier con il Made-in-Monaco Award, Beste con l’Ethical Circularity Award e Fashion Channel con il Visionary Award. “Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la settimana della moda ed orgogliosi di supportare i designer internazionali e le personalità della moda offrendo loro il Principato di Monaco come una vetrina prestigiosa sul mondo per presentare le collezioni e di dar loro una piattaforma per discutere dell'importanza della moda sostenibile e circolare”, ha dichiarato Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode e della Monte-Carlo Fashion Week.